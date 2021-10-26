







В понедельник, 25 октября, турецкие СМИ опубликовали фотографии 15 предполагаемых шпионов "Моссада", арестованных на прошлой неделе. Из отчета дела стало известно, пишет Haqqin.az, что ключевой фигурой среди шпионов был МАС, который, как сообщается, учился в Университете Коньи.





Описанному в отчете высокопоставленному сотруднику «Моссада» было присвоено имя А.З., который, предположительно живет в германии и является куратором предполагаемой сети.





Один из главных шпионов, идентифицированный в отчете как AB, по мнению турецкой разведки, собирал информацию об услугах, предоставляемых Турцией палестинцам, выступающим против Израиля в этой стране. Согласно отчету, AB прибыл в Турцию в конце 2015 года и был объявлен пропавшим без вести в июне 2021 года.





Среди других предполагаемых агентов были НО, 21-летний офицер из Германии, который собирал информацию о палестинцах в Турции; AJA, 29-летний мужчина, переводивший деньги и предположительно работавший эмиссаром офицеров «Моссада»; NA, 29 лет, переводил деньги через Western Union; 46-летний RAA, старейший в сети, который получал средства на встречи в израильском консульстве и встречался с представителями «Моссада» в Израиле и Хорватии; ARA, 29 лет, которому заплатили биткойнами за сбор информации об арабах в Стамбуле и который встретился с представителями «Моссада» в Кении; и другие, чьи роли в сети не разглашаются.





Напомним, что 7 октября в ходе тайной операции 15 агентов «Моссада» были задержаны по обвинению в шпионаже. Предположительно, все агенты имеют арабское происхождение и были завербованы для шпионажа за палестинцами, живущими в Турции.















