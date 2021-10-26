Эксперты объяснили. Белорусов лишают права на защиту
Приказом министра юстиции возбуждены дисциплинарные производства в отношении адвокатов Бабарико – Натальи Мацкевич и Евгения Пыльченко. Как это может отразиться на других гражданах и на их праве на защиту?
Как отметил на онлайн-брифинге по теме «Виктор Бабарико в колонии может остаться без адвокатов» его экс-защитик Дмитрий Лаевский, прямо сейчас Виктор Бабарико лишен возможности получать юридическую помощь от своих защитников Натальи Мацкевич и Евгения Пыльченко, поскольку они отстранены от осуществления адвокатской деятельности, пишет Ежедневник. Сегодня также существует великий риск лишения их адвокатского статуса (вечером 25 октября Наталья Мацкевич сообщила в своем Twitter, что ее исключили из Минской городской коллегии адвокатов).
«Есть белорусское законодательство, есть международное право, и они гарантируют право на юридическую помощь. В том числе это право включает возможность выбирать защитника и получать услуги от того защитника, которого человека выбрал. Особенно это касается тех, кто находится под уголовным преследованием», – отметил Лаевский.
Он в свою очередь пояснил, почему адвокаты Мацкевич и Пыльченко, которые отстранены от дела, незаменимы.
«Кроме того, что они высококомпетентные, стоит обратить внимание на то, что существуют доверительные отношения между Бабарико и теми адвокатами, которых он выбрал. А доверительные отношения не возникают внезапно, они формируются какое-то время», – рассказал Лаевский.
Он также обратил внимание, что данное уголовное дело составляет более 120 томов и процесс шел много месяцев. В связи с чем несложно понять, что два адвоката, которые знают все досконально, не могут быть эквивалентно никем заменены.
Экс-защитник Виктора Бабарико рассказал, что по приказу Минюста 12 и 20 октября были возбуждены дисциплинарные производства в отношении Мацкевич и Пыльченко. Одновременно с этим еще до каких-то разбирательств оба адвоката внезапно были отстранены от своей работы.
Поводы, которые использованы для начала дисциплинарных производств, Лаевский назвал абсурдными.
«Все это направлено на причинение вреда правам и гарантиям Виктора Бабарико», – считает он.
Право на защиту
Дмитрий Лаевский напомнил, что право на юридическую помощь гарантировано Конституцией. И конституционное право все-таки немного выше, чем усмотрения чиновников.
«Получается, что у нас госорган прекратил возможность реализовывать для Виктора Бабарико его конституционное право. И это, кстати, произошло сразу, как только защита обжаловала приговор Бабарико», – отметил он.
Он подчеркнул, что разбирательств не было вообще. Министр издал приказ, и адвокатов проинформировали, что они не могут оказывать юридическую помощь.
«Можно сделать вывод, что это все связано конкретно с личностью Виктора Бабарико», – отметил Лаевский.
Лакмусовая бумажка
Лаевский, объясняя, какова сегодня позиция рядовых адвокатов, заметил, что в адвокатуре до сих пор остаются люди с ценностями, но сегодня они предпочитают быть в «замершем состоянии», так как Минюст обладает неограниченными полномочиями.
«Есть адвокаты, которые работали с Натальей Мацкевич и Евгением Пыльченко, и многие из них, думаю, поддержали бы их. Но сегодня есть ощущение хрупкости положения у тех адвокатов, которые хотели бы высказаться. Многие сейчас хотят попытаться быть максимально полезными для своих клиентов и не хотят рисковать», – отметил экс-защитник Бабарико.
«Сегодня, как только ты выступаешь со своим мнением, так сразу получаешь дисциплинарное взыскание либо отправляешься на квалификационную комиссию в Минюст», – добавил он.
Поэтому он считает, что сегодня глупо ждать жертвенности от всех адвокатов.
Тем не менее, эксперты подчеркнули, что это наша общая правовая система, и никто не знает, кому следующему может понадобиться защита адвокатов.
«Сегодня определяется доступность юридической независимой помощи не только для Бабарико. Это лакмусовая бумажка, как оно будет происходить в отношении всех остальных людей. Сегодня власти смотрят, как реагирует общество, раз мы позволяем, то можно и делать», – резюмировал Дмитрий Лаевский.
07:03 26/10/2021
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