Как отметил на онлайн-брифинге по теме « Виктор Бабарико в колонии может остаться без адвокатов » его экс-защитик Дмитрий Лаевский, прямо сейчас Виктор Бабарико лишен возможности получать юридическую помощь от своих защитников Натальи Мацкевич и Евгения Пыльченко, поскольку они отстранены от осуществления адвокатской деятельности, пишет Ежедневник. Сегодня также существует великий риск лишения их адвокатского статуса (вечером 25 октября Наталья Мацкевич сообщила в своем Twitter, что ее исключили из Минской городской коллегии адвокатов).





«Есть белорусское законодательство, есть международное право, и они гарантируют право на юридическую помощь. В том числе это право включает возможность выбирать защитника и получать услуги от того защитника, которого человека выбрал. Особенно это касается тех, кто находится под уголовным преследованием», – отметил Лаевский.





Он в свою очередь пояснил, почему адвокаты Мацкевич и Пыльченко, которые отстранены от дела, незаменимы.





«Кроме того, что они высококомпетентные, стоит обратить внимание на то, что существуют доверительные отношения между Бабарико и теми адвокатами, которых он выбрал. А доверительные отношения не возникают внезапно, они формируются какое-то время», – рассказал Лаевский.





Он также обратил внимание, что данное уголовное дело составляет более 120 томов и процесс шел много месяцев. В связи с чем несложно понять, что два адвоката, которые знают все досконально, не могут быть эквивалентно никем заменены.





Экс-защитник Виктора Бабарико рассказал, что по приказу Минюста 12 и 20 октября были возбуждены дисциплинарные производства в отношении Мацкевич и Пыльченко. Одновременно с этим еще до каких-то разбирательств оба адвоката внезапно были отстранены от своей работы.





Поводы, которые использованы для начала дисциплинарных производств, Лаевский назвал абсурдными.





«Все это направлено на причинение вреда правам и гарантиям Виктора Бабарико», – считает он.





Право на защиту

Дмитрий Лаевский напомнил, что право на юридическую помощь гарантировано Конституцией. И конституционное право все-таки немного выше, чем усмотрения чиновников.





«Получается, что у нас госорган прекратил возможность реализовывать для Виктора Бабарико его конституционное право. И это, кстати, произошло сразу, как только защита обжаловала приговор Бабарико», – отметил он.





Он подчеркнул, что разбирательств не было вообще. Министр издал приказ, и адвокатов проинформировали, что они не могут оказывать юридическую помощь.





«Можно сделать вывод, что это все связано конкретно с личностью Виктора Бабарико», – отметил Лаевский.





Лакмусовая бумажка

Лаевский, объясняя, какова сегодня позиция рядовых адвокатов, заметил, что в адвокатуре до сих пор остаются люди с ценностями, но сегодня они предпочитают быть в «замершем состоянии», так как Минюст обладает неограниченными полномочиями.





«Есть адвокаты, которые работали с Натальей Мацкевич и Евгением Пыльченко, и многие из них, думаю, поддержали бы их. Но сегодня есть ощущение хрупкости положения у тех адвокатов, которые хотели бы высказаться. Многие сейчас хотят попытаться быть максимально полезными для своих клиентов и не хотят рисковать», – отметил экс-защитник Бабарико.





«Сегодня, как только ты выступаешь со своим мнением, так сразу получаешь дисциплинарное взыскание либо отправляешься на квалификационную комиссию в Минюст», – добавил он.





Поэтому он считает, что сегодня глупо ждать жертвенности от всех адвокатов.





Тем не менее, эксперты подчеркнули, что это наша общая правовая система, и никто не знает, кому следующему может понадобиться защита адвокатов.





«Сегодня определяется доступность юридической независимой помощи не только для Бабарико. Это лакмусовая бумажка, как оно будет происходить в отношении всех остальных людей. Сегодня власти смотрят, как реагирует общество, раз мы позволяем, то можно и делать», – резюмировал Дмитрий Лаевский.