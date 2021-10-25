Власти пытаются заставить белорусов даже отказаться от мысли искать правду
Инициатива по введению наказания за подписку на признанные в Беларуси экстремистские масс-медиа и Telegram-чаты направлена на запугивание белорусов.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор партии «Белорусская христианская демократия» в Могилеве Олег Аксенов.
По его словам, сегодня «единственным источником правды» для белорусов является Интернет пространство, поэтому власти предпринимают активные попытки, чтобы лишить граждан возможности пользовать им.
«Что касается разного рода угроз и запретов для граждан, то у них одна цель – запугать, заставить людей подчиняться всем требованиям, невзирая на то, законны они или нет», - считает он.
Аксенов убежден, что в Беларуси сейчас активно уничтожают гражданское сообщество с тем, чтобы «заставить людей отказаться даже от мысли искать правду».
«Приравнивание подписки на телеграмм-каналы к терроризму - это еще один шаг в достижении этой цели», - подытожил он.
Напомним, что к административной ответственности могут быть привлечены лишь те подписчики, которые «делают репосты, переводят деньги или объединяют информацию» в экстремистские каналы.
22:57 25/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение