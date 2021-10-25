Олег Аксенов. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор партии «Белорусская христианская демократия» в Могилеве





По его словам, сегодня «единственным источником правды» для белорусов является Интернет пространство, поэтому власти предпринимают активные попытки, чтобы лишить граждан возможности пользовать им.

«Что касается разного рода угроз и запретов для граждан, то у них одна цель – запугать, заставить людей подчиняться всем требованиям, невзирая на то, законны они или нет», - считает он.





Аксенов убежден, что в Беларуси сейчас активно уничтожают гражданское сообщество с тем, чтобы «заставить людей отказаться даже от мысли искать правду».

«Приравнивание подписки на телеграмм-каналы к терроризму - это еще один шаг в достижении этой цели», - подытожил он.





Напомним, что к административной ответственности могут быть привлечены лишь те подписчики, которые «делают репосты, переводят деньги или объединяют информацию» в экстремистские каналы.















