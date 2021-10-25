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Украину впервые пригласили на совещание НАТО по вооружениям

Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, заседание состоится во вторник, 26 октября, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

"Завтра, 26 октября, в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО", - приводит слова Носова пресс-служба Минобороны. Цитирует Интерфакс-Запад.

Заместитель министра обороны Носов будет представлять Украину во время Конференции в штаб-квартире НАТО.
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