Украину впервые пригласили на совещание НАТО по вооружениям
Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, заседание состоится во вторник, 26 октября, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.
"Завтра, 26 октября, в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО", - приводит слова Носова пресс-служба Минобороны. Цитирует Интерфакс-Запад.
Заместитель министра обороны Носов будет представлять Украину во время Конференции в штаб-квартире НАТО.
21:44 25/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение