Однако сегодня в одном из провластных Телеграм-каналов сообщили, что статью журналисту переквалифицировали, и сейчас его обвиняют по статье «измена государству». Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.





Денис Ивашин был задержан 12 марта, в этот же день обыски прошли дома у него и его родителей и 95-летней бабушки.





Ивашин, который сотрудничает с газетой «Новы час» и является участником украинской инициативы «Информнапалм», известен своими расследованиями. Его последним материалом для «Новага часу» была статья об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в беларусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов.



