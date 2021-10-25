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Журналиста Дениса Ивашина обвиняют по статье «измена государству». Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Раннее журналисту Денису Ивашину было предъявлено обвинение по статье «вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел».

Журналиста Дениса Ивашина обвиняют по статье «измена государству». Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Денис Ивашин. Фото: "Новы час" novychas.by
Однако сегодня в одном из провластных Телеграм-каналов сообщили, что статью журналисту переквалифицировали, и сейчас его обвиняют по статье «измена государству». Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Денис Ивашин был задержан 12 марта, в этот же день обыски прошли дома у него и его родителей и 95-летней бабушки.

Ивашин, который сотрудничает с газетой «Новы час» и является участником украинской инициативы «Информнапалм», известен своими расследованиями. Его последним материалом для «Новага часу» была статья об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в беларусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов.
reform.by
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