Адвоката Бабарико Наталью Мацкевич лишили лицензии
Наталью Мацкевич, которая представляла интересы экс-главы "Белгазпромабанка" Виктора Бабарико, исключили из Минской городской коллегии адвокатов, сообщается в Telegram-канале штаба.
"Это означает, что теперь у нее нет адвокатской лицензии", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "в ближайшее время дисциплинарная комиссия коллегии рассмотрит производство в отношении последнего защитника Виктора Бабарико — Евгения Пыльченко", пишет smartpress.by
20:59 25/10/2021
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