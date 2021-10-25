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Адвоката Бабарико Наталью Мацкевич лишили лицензии

Наталью Мацкевич, которая представляла интересы экс-главы "Белгазпромабанка" Виктора Бабарико, исключили из Минской городской коллегии адвокатов, сообщается в Telegram-канале штаба.

"Это означает, что теперь у нее нет адвокатской лицензии", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "в ближайшее время дисциплинарная комиссия коллегии рассмотрит производство в отношении последнего защитника Виктора Бабарико — Евгения Пыльченко", пишет smartpress.by
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