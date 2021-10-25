Палата представителей Национального собрания Беларуси уже на осенней сессии может принять в первом чтении проект закона "О геноциде белорусского народа", сообщил Sputnik председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.

"Мы не будем тянуть с принятием. Я полагаю, что данный проект закона может быть рассмотрен и принят в первом чтении уже на этой, осенней сессии", -- сказал Давыдько.





По его словам, документ короткий, уместился на одном листочке. Давыдько отметил, что до того, как проект закона поступит в Овальный зал, его еще будут шлифовать с разработчиками.





"Сегодня прошло широкое обсуждение с представителями ведомств, которые заинтересованы в принятии данного закона. Сегодня они высказали замечания, пожелания. Он должен коррелироваться и с Уголовным кодексом, и другими законами, к примеру "О реабилитации нацизма", – сказал парламентарий.

Давыдько также отметил, что принятие закона не повлечет изменения Уголовного кодекса. "В среду у нас будет опять заседать рабочая группа, будут работать юристы", – добавил он.

Пять статей

Проект закона "О геноциде белорусского народа" включает в себя пять статей. Законопроектом предлагается признать геноцид советских граждан, белорусов, иных расовых, национальных, этнических или религиозных групп, проживавших на территории БССР, совершенный нацистскими преступниками и их пособниками в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период.





Проектом закона также предлагается, что генпрокуратура Беларуси должна принять меры по установлению фактов геноцида белорусского народа.





Кроме этого,

вносится такая норма как введение ответственности за публичное отрицание геноцида белорусского народа.





Как следует из проекта закона, Совету министров нужно будет в 6-месячный срок после вступления документа в силу принять меры по увековечиванию жертв геноцида белорусского народа, разработать и внести проекты законодательных актов по вопросам введения ответственности за отрицание геноцида белорусского народа.





Закон "О геноциде белорусского народа", если он будут принят, вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.



