Переговоры длились около пяти часов, их содержание не разглашается. Стороны ограничились лишь общими заявлениями. Однако нет никаких сомнений – разговор шел о ядерной программе Ирана и о Сирии.





Как сообщает haqqin.az, премьер-министра Израиля сопровождал министр строительства Зеэв Элькин. Большая сумка в руках израильского министра привлекла внимание представителей СМИ и пользователей соцсетей.









Сам Зеэв Элькин сказал израильским СМИ, что в сумке были «аэрофотоснимки» и сувенир для Путина:





- В пакете были сувениры и военные фотографии для президента России, которые были необходимы для обсуждения вопросов безопасности. С помощью фотографий мы смогли обсудить важные для Израиля вопросы. Некоторые из них остались у президента России.





Министр не уточнил, о каких фотографиях идет речь, но эксперты считают, что на них изображены иранские военные объекты в Сирии.





Зеэв Элькин сопровождал израильскую делегацию в качестве переводчика. Он рассказал, что у Путина и Беннета «сложились хорошие отношения», и российский президент даже пригласил израильского премьер-министра в гости. «Путин показал нам свою резиденцию, а затем пригласил Беннета в свой частный дом, что было довольно неожиданным жестом», – сказал он.





Израильский министр заявил, что из-за ситуации с коронавирусом Путин никого к себе не пускает, поэтому никого из помощников Беннета на встрече не было. В результате ему самому пришлось носить сумку с фотографиями и сувенирами. Элькин подчеркнул, что у переговоров есть «практические результаты», добавив, что результаты эти обнародованы не будут.





- Ну, конечно, есть результаты. Практические договоренности достигнуты как по ядерной программе Ирана, так и по ситуации в Сирии. Поэтому встреча продлилась достаточно долго. Изначально планировалось, что она будет проходить два часа, но в итоге заняла все пять. Состоялись очень основательные и всесторонние обсуждения.



