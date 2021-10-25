Правозащитники Беларуси признали политзаключенными еще 6 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенных еще 6 человек за уголовное преследование со стороны властей по обвинению в оскорблении представителя власти, надругательстве на госсимволами, а также использовании иных допустимых форм выражения мнения.