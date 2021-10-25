Началось: в Гомеле задержали не менее 15 человек
В понедельник в Гомеле задержали не менее 15 человек, сообщают правозащитники. В провластных телеграмм-каналах появились "покаянные видео" с некоторыми из этих задержанных.
Известно, что задержаны Олег Бондарев, Валентин Беленко, Алексей Волотовский, Михаил Галай, Артур Короткевич, Александр Кривошеев, Вероника Кухарева, Анна Михно, Михаил Овчаренко, Евгений Пархоменко, Андрей Самусев, Алесь Сиваков, Андрей Слесаренко, Александр Цыганков и Максим Филиппов.
Заявляется, что основанием для задержания стала подписка на "экстремистские" телеграмм-каналы и активность в их чатах.
У пенсионера Галая прошёл обыск, во время которого силовики забрали вещи с бело-красно-белыми символами. Обыск произошёл и в квартире 20-летнего Волотовского. В постановлении было указано, что обыск происходит в рамках расследования уголовного дела по статье "Экстремизм". Сотрудники ГУБОПиК забрали ноутбук и телефон парня, пишет Еврорадио.
20:24 25/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение