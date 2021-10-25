23 октября у 27-летнего Ильи Дерягина закончился трехмесячный арест, который он отбывал в СИЗО №5 в Бобруйске. Его обвинили в том, что он 16 апреля 2021 года в троллейбусе несколько раз высказывал резкую критику и негативную оценку Александра Лукашенко. Приговор — три месяца ареста, его взяли под стражу в зале суда.





23-летний житель Дрибина Дмитрий Кравцов вышел на волю 24 октября. Парня осудили на три месяца ареста за надругательство над госсимволами. Оно выразилось в том, что он вместе с еще одной фигуранткой по этому делу на своем Ютуб-канале переделал изображение государственного герба. Полученное изображение они позже использовали в качестве логотипа на каналах в «Ютуб» и «Телаграм». Дмитрий отбывал наказание в Волковысской колонии № 11.