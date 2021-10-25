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Дмитрий Корзюк назначен заместителем министра внутренних дел

Начальник ГАИ Корзюк назначен заместителем министра внутренних дел


Дмитрий Корзюк. Фото: БЕЛТА

Дмитрий Корзюк назначен заместителем министра внутренних дел.

Соответствующий указ подписал 25 октября Александр Лукашенко. До назначения на новую должность
Корзюк был начальником ГАИ Беларуси.

Напомним, предыдущий замминистра МВД Сергей Хоменко стал министром юстиции, пишет udf.name

Для справки

Дмитрий Михайлович Корзюк родился в Минске. В органах внутренних дел с 1993 года. После службы в армии в сентябре 1993 года был принят на службу инспектором ДПС. Служил командиром взвода, командиром отдельной роты ДПС, начальником отдела ДПС и профилактики УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В январе 2008 года возглавил ГАИ Минска, а в мае 2016 года — ГАИ Беларуси.
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