«Убедительная победа наглядно демонстрирует ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей», — говорится в телеграмме.





Стороны также обсуждали отношения между Беларусью и Узбекистаном. Отмечены большие перспективы. Лукашенко также выразил надежду на скорую личную встречу.



