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Лукашенко вслед за Путиным поздравил Мирзиёева с победой на выборах

Александр Лукашенко поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва с победой на выборах. Он позвонил ему и направил телеграму, передаёт канал «Пул первого».

«Убедительная победа наглядно демонстрирует ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей», — говорится в телеграмме.

Стороны также обсуждали отношения между Беларусью и Узбекистаном. Отмечены большие перспективы. Лукашенко также выразил надежду на скорую личную встречу.

Президентские выборы в Узбекистане прошли вчера. Явка на них составила 80,8%. Кроме действующего президента Мирзиёева, на пост балотировались ещё четыре кандидата, пишет reform.by
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