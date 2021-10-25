Лукашенко вслед за Путиным поздравил Мирзиёева с победой на выборах
Александр Лукашенко поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва с победой на выборах. Он позвонил ему и направил телеграму, передаёт канал «Пул первого».
«Убедительная победа наглядно демонстрирует ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей», — говорится в телеграмме.
Стороны также обсуждали отношения между Беларусью и Узбекистаном. Отмечены большие перспективы. Лукашенко также выразил надежду на скорую личную встречу.
Президентские выборы в Узбекистане прошли вчера. Явка на них составила 80,8%. Кроме действующего президента Мирзиёева, на пост балотировались ещё четыре кандидата, пишет reform.by
18:34 25/10/2021
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