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Грузинский премьер обвинил Саакашвили в симуляции голодовки

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили убежден, что помещенный в СИЗО бывший президент Михаил Саакашвили якобы симулирует голодовку. В любом случает тот не будет привилегированным заключенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "Грузия Онлайн".

По его словам, Саакашвили вернулся в Грузию из-за "своей безрассудности и короткости ума, и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго".

"Он обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы", - отметил Гарибашвили.

По его мнению, "этот маскарад и театр Саакашвили закончится 30 октября".

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили на 22-й день голодовки потребовалась медицинская помощь - в тюремной больнице Рустави ему сделали переливание крови.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября перед местными выборами, несмотря на то, что там в отношении него вынесены приговоры к тюремному сроку.
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