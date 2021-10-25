Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "Грузия Онлайн".





По его словам, Саакашвили вернулся в Грузию из-за "своей безрассудности и короткости ума, и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго".





"Он обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы", - отметил Гарибашвили.





По его мнению, "этот маскарад и театр Саакашвили закончится 30 октября".





Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили на 22-й день голодовки потребовалась медицинская помощь - в тюремной больнице Рустави ему сделали переливание крови.





Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября перед местными выборами, несмотря на то, что там в отношении него вынесены приговоры к тюремному сроку.