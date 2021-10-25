Политик Андрей Дмитриев рассказал о том, какой политический подтекст приобрел коронавирус.





— Чиновники разрываются между тем, как быть лояльными и угодить тем, кто наверху, и, с другой стороны, как выполнять свою работу, — отметил Дмитриев в стриме на своем канале. — Это было очень хорошо видно, когда после совещания, на котором Лукашенко заявил, что не нужно заставлять людей надевать маски, после чего быстро отменили обязательный масочный режим, Минздрав на следующий же день разослал всем смс с просьбой носить маски и вакцинироваться.





В этом все существующие противоречия системы, в которой сегодня находятся белорусы. Потому что в любой стране, когда ситуация противоречит исполнению твоего профессионального долга, то чиновник, особенно если это министр, говорит «я не согласен, нужно действовать вот так». И премьер-министр, и президент подчиняются, особенно, когда вопрос такой острый.





У нас, понятное дело, все по-другому. Как только Лукашенко заявил, что «намордники» не являются обязательными, масочный режим отменили. Но ведь он только высказал свое мнение! Это же не политика. Политика — это то, что строится последовательно.





Экс-кандидат в президенты уверен, что чиновники используют тему коронавируса в своих целях.





— Коронавирус стал политической темой. Он упростил жизнь всяким исполкомам. Раньше, когда мы подавали заявку на какое-нибудь общественное мероприятие, сразу оказывалось, что там уже занято, что там выступают какие-нибудь пионеры, и бедных детей действительно пригоняли или срочно начинали ремонт.





Теперь все просто, они говорят: извините, по эпидемиологическим показаниям ваше мероприятие провести нельзя. В этом смысле коронавирус мутировал еще в 2020 году, когда он был безопасен для провластных наблюдателей, но атаковал независимых, поэтому их нельзя было допускать на участки для голосования.





Также он был опасен для общественных мероприятий. И до сих пор он продолжает использоваться, как политический предлог для того, чтобы ограничить активность одних, но при этом о нем забывают, когда проходят хоккейные матчи и концерты, — возмутился политик.





Он объяснил и то, почему власти скрывают реальную статистику по COVID-19.





— При этом параллельно мы видим сокрытие реальных цифр по смертности и, я думаю, что сегодня мало в стране людей, которые доверяют официальной статистике по коронавирусу.



