Дмитрий Лаевский на пресс-конференции в понедельник. "Суть проблемы состоит в том, что прямо сейчас Виктор Дмитриевич Бабарико лишен возможности получать юридическую помощь от своих защитников, поскольку они отстранены от осуществления адвокатской деятельности и существует высокий риск лишения их адвокатского статуса", - сообщил экс-защитник Бабарикона пресс-конференции в понедельник.





Он уточнил, что речь идет об адвокатах Наталье Мацкевич и Евгении Пыльченко, в отношении которых в октябре приказом министра юстиции были возбуждены дисциплинарные производства.





Напомним, еще ранее два защитника Бабарико – Александр Пыльченко и сам Лаевский были лишены лицензии на адвокатскую деятельность. "Такого никогда ранее ни в одном деле не наблюдалось, и связать это с чем либо, кроме как с личностью самого подзащитного, очень трудно", - заметил Лаевский.





Он подчеркнул, что Мацкевич и Пыльченко для Бабарико сейчас незаменимы, причем речь идет не только об их профессиональных компетенциях, но и о доверительных отношениях, которые сложились между ними и их подзащитным.





Кроме того, напомнил Лаевский, не так давно был обжалован приговор, по которому Бабарико направлен в колонию. Защита надеется на запуск "каких-то процессов по пересмотру" дела, которое насчитывает более 120 томов, и рассмотрение которого в суде длилось много месяцев. "Несложно понять, что два адвоката, которые досконально все знают, не могут быть никем одномоментно заменены", - заметил Лаевский.





Он также обратил внимание, что существует еще одно, "так называемое исходное дело", из которого выделялось то, по которому прошел судебный процесс. По этому исходному делу, в частности, все еще находится под стражей и проходит как обвиняемый сын Бабарико Эдуард.





"По этому делу тоже может возникнуть необходимость в любой момент защиты прав и интересов Виктора Бабарико. Соответственно, те адвокаты, которые в этих следственных действиях участвовали, незаменимы", - полагает Лаевский.





Как сообщалось, Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы, он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса).





Суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более Br47,7 млн. Свою вину Бабарико не признал, назвав дело против него политически мотивированным.