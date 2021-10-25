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ЦИК: Мирзиёев набрал 80,1% голосов на выборах президента Узбекистана

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева переизбрали на второй срок по итогам выборов, состоявшихся в воскресенье, 24 октября.

По предварительным результатам ЦИК Узбекистана, за него проголосовали 80,1% избирателей. ЦИК объявил Шавката Мирзиёева избранным президентом.

По данным ЦИК, Максуда Ворисова от Народно-демократической партии получила 6,6% голосов, Алишер Кодиров от Демократической партии – 5,5%, Нарзулла Обломурадов от Экологической партии – 4,1% и Бахром Абдухалимов от социал-демократической партии "Адолат" – 3,4%.

Все избирательные бюллетени подсчитаны, отметил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев. В выборах приняли участие 16 212 343, или 80,4%, зарегистрированных избирателей (20 158 907 – последние данные). В досрочном голосовании приняли участие более 421 тысячи человек.

Многочисленные политические аналитики, журналисты и правозащитники отмечают, что выборы в Узбекистане нельзя назвать конкурентными: к ним не были допущены представители оппозиции. Действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву противостояли лишь представители других провластных партий.
Источник: currenttime.tv
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