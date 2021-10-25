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Уже и Иран высказывает "озабоченность в связи с положением иранских граждан на границе"

В МИД Ирана заявили об озабоченности проблемой иранских мигрантов на границе Беларуси и Литвы

"Представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что наше посольство находится в постоянном контакте с соответствующими белорусскими структурами и официально проинформировало белорусскую сторону о серьезной озабоченности Исламской Республики Иран положением иранских граждан, находящихся в затруднительном положении на границе", - сообщили "Интерфакс-Запад" в посольстве Ирана в Беларуси в понедельник.

Диппредставительство Ирана обратилось в МИД и другие компетентные органы для получения информации по ситуации с мигрантами, находящимися в затруднительном положении на границе между Беларусью и Литвой, проинформировал пресс-секретарь МИД Ирана.

"Посольство немедленно связалось с Министерством иностранных дел и другими соответствующими белорусскими органами для получения дополнительной информации о положении своих соотечественников, оказавшихся на белорусско-литовской границе, и решения их проблем. 

В ходе этих контактов Посольство обратилось к компетентным белорусским органам с просьбой о содействии в установлении связи с данными иранскими гражданами и незамедлительном расследовании возникшей ситуации", - отметил представитель МИД.

По словам пресс-секретаря, были предприняты усилия для установления прямого контакта с пострадавшими людьми. С ними связались по телефону.

"Помимо телефонного разговора посла с одним из этих граждан, сегодня утром делегация посольства направилась в белорусско-литовский приграничный район, чтобы изучить положение иранских граждан и подготовить условия для их возвращения", - проинформировали в посольстве.

Делегация посольства находится в приграничной зоне и в сотрудничестве с региональными пограничниками пытается как можно скорее решить проблемы пострадавших соотечественников, подытожили в дипмиссии.
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