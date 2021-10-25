"Представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что наше посольство находится в постоянном контакте с соответствующими белорусскими структурами и официально проинформировало белорусскую сторону о серьезной озабоченности Исламской Республики Иран положением иранских граждан, находящихся в затруднительном положении на границе", - сообщили " Интерфакс-Запад " в посольстве Ирана в Беларуси в понедельник.





Диппредставительство Ирана обратилось в МИД и другие компетентные органы для получения информации по ситуации с мигрантами, находящимися в затруднительном положении на границе между Беларусью и Литвой, проинформировал пресс-секретарь МИД Ирана.





"Посольство немедленно связалось с Министерством иностранных дел и другими соответствующими белорусскими органами для получения дополнительной информации о положении своих соотечественников, оказавшихся на белорусско-литовской границе, и решения их проблем.





В ходе этих контактов Посольство обратилось к компетентным белорусским органам с просьбой о содействии в установлении связи с данными иранскими гражданами и незамедлительном расследовании возникшей ситуации", - отметил представитель МИД.





По словам пресс-секретаря, были предприняты усилия для установления прямого контакта с пострадавшими людьми. С ними связались по телефону.





"Помимо телефонного разговора посла с одним из этих граждан, сегодня утром делегация посольства направилась в белорусско-литовский приграничный район, чтобы изучить положение иранских граждан и подготовить условия для их возвращения", - проинформировали в посольстве.





Делегация посольства находится в приграничной зоне и в сотрудничестве с региональными пограничниками пытается как можно скорее решить проблемы пострадавших соотечественников, подытожили в дипмиссии.