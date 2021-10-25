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Андрей Казакевич: Лукашенко боится поколения 90-х

Надежды на то, что молодое поколение станет драйвером политических перемен, никак не обоснованы. Ключевую роль в событиях 2020 года играла отнюдь не молодежь.

Андрей Казакевич: Лукашенко боится поколения 90-х
Смена поколений не приводит к смене власти в стране. Об этом рассказал в своем YouTube-блоге политолог Андрей Казакевич.

Он подчеркнул, что за время существования белорусского политического режима произошли кардинальные поколенческие изменения, однако они не привели к изменению режима.

«Мы можем видеть, что за последние 25 лет полностью сменилось все: сменилась структура населения, полностью сменились поколения, которые приходили во взрослую жизнь и определяли политическое развитие современной Беларуси. 

Тех, кто жил при Советском союзе, уже абсолютное меньшинство. Тех, кто имеет какой-то социальный опыт внутри советской системы – тоже. Большинство беларусов живет в независимой стране. Для них это политическая ценность».

При этом государство, при котором выросли поколения современных беларусов, было более слабым, чем в Советском союзе.

«Поэтому рассчитывать на то, что смена поколений, приход молодежи каким-то серьезным образом повлияет на внутриполитический расклад –  просто бессмысленно», - уверен эксперт.

Более того, есть исследования, которые довольно хорошо показывают, что наибольшую политическую активность в событиях 2020 года проявляли люди от 30 до 50 лет.

«Они были основной проблемой для властей, были костяком политического и протестного движения. Во многом это были небедные люди, которые готовы были инвестировать свои деньги в политические изменения в стране. 

Самое молодое поколение, до 30 лет, наоборот, демонстрирует политическую апатию, неинтерес к политическим процессам. И нет никаких оснований утверждать, что именно это молодое поколение было драйвером общественной мобилизации», - отметил Андрей Казакевич.

Феномен произошедшего в 2020 году можно понять, только поняв людей старше тридцати, считает политолог.
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