Смена поколений не приводит к смене власти в стране. Об этом рассказал в своем YouTube-блоге политолог Андрей Казакевич.





Он подчеркнул, что за время существования белорусского политического режима произошли кардинальные поколенческие изменения, однако они не привели к изменению режима.





«Мы можем видеть, что за последние 25 лет полностью сменилось все: сменилась структура населения, полностью сменились поколения, которые приходили во взрослую жизнь и определяли политическое развитие современной Беларуси.





Тех, кто жил при Советском союзе, уже абсолютное меньшинство. Тех, кто имеет какой-то социальный опыт внутри советской системы – тоже. Большинство беларусов живет в независимой стране. Для них это политическая ценность».





При этом государство, при котором выросли поколения современных беларусов, было более слабым, чем в Советском союзе.





«Поэтому рассчитывать на то, что смена поколений, приход молодежи каким-то серьезным образом повлияет на внутриполитический расклад – просто бессмысленно», - уверен эксперт.





Более того, есть исследования, которые довольно хорошо показывают, что наибольшую политическую активность в событиях 2020 года проявляли люди от 30 до 50 лет.





«Они были основной проблемой для властей, были костяком политического и протестного движения. Во многом это были небедные люди, которые готовы были инвестировать свои деньги в политические изменения в стране.





Самое молодое поколение, до 30 лет, наоборот, демонстрирует политическую апатию, неинтерес к политическим процессам. И нет никаких оснований утверждать, что именно это молодое поколение было драйвером общественной мобилизации», - отметил Андрей Казакевич.





Феномен произошедшего в 2020 году можно понять, только поняв людей старше тридцати, считает политолог.







