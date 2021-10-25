"А может выступление против масок – это такой хитрый ход. Способ заставить людей все-таки носить маски, используя для этого реверсивную психологию. Иначе же никакой логикой и здравым смыслом невозможно объяснить желание беларуских властей снова искупаться в антиковидной реке, после того как прошлогоднее купание принесло им столько хлопот, - пишет телеграм-канал.





- И если идея была в том, чтобы убедить людей носить маски, то все получилось. По моим ощущениям людей в масках, сейчас заметно больше, чем до того, как маски были объявлены дьявольскими кознями коллективного Запада и инструментом политического давления.





Вот как людям было понять, что носить маски – правильно, пока власти изо всех сил поддерживали эту идею? А сейчас уже не осталось никакой мучительной неопределенности. Можно выдохнуть и спокойно носить маску.





Но для свидетелей стабильности это, конечно, слишком тонкая игра. Вот даже у Минздрава случилось диссоциативное расстройство личности, а беларуский телевизор пострадал от когнитивного диссонанса.









В итоге сначала телевизор рассказывает, что от масок один вред, а через пять минут говорит, что только масок нам в организме и не хватает. И, чтобы � �бавить свидетелей стабильности от когнитивного диссонанса, с беларуских властей станется ввести обязательный антимасочный режим.





Хотя, как раз для беларуского телевизора когнитивный диссонанс – привычный способ существования. Телевизор давно уже живет в этом изумленном состоянии. Вот с Россией у беларуских властей опять началась дружба Шредингера и на месте восточного брата сразу обнаружился сомнительный ботоксный старец.





Потому что, телевизор же работает для зрителя. И точно знает, чем этому зрителю можно угодить. И зритель, конечно, обиделся после намеков о том, что в Кремле его опять готовы видеть только в режиме online. Потому что кредитов в таком режиме не дают, а изобразить убедительный геополитический прорыв трудно.





И я бы, конечно, не преувеличивал значение всех этих обменов колкостями. Потому что браниться через телевизор - это для стратегических союзников привычный способ потешиться.





Но, надо сказать, что раньше у беларуского телевизора в этом смысле возможностей было гораздо больше. Потому что, союзнику всегда можно было показать свой западный вектор. А сейчас приходится следить за словами, чтобы союзник не обиделся всерьез. А следить за словами беларуский телевизор разучился.





Но на самом деле не только телевизор разучился следить за своим языком.