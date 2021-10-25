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Беларуская особенность: политолог сравнил рекомендации МИД Германии для Беларуси и других авторитарных стран

Как уже сообщалось, МИД Германии обновил рекомендации по поводу посещения Беларуси.


Тех, кто все-таки рискнет отправиться в Беларусь, МИД особо предостерегает от ношения одежды бело-красного цвета, поскольку «данная комбинация может иметь в Беларуси очень нежелательные последствия».

"Любопытно в этой связи сравнить рекомендации отправляющимся в Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Мьянму, Туркменистан или в Северную Корею. В последнем случае путешествующие столкнутся с особенно большим количеством ограничений и предостережений, но касаются они прежде всего информационной продукции и общения с местными жителями.

При въезде в Северную Корею, в частности, лучше не иметь при себе публикации религиозного характера и издания из Южной Кореи. Но вот по поводу цвета одежды ничего не сказано. Как впрочем и в случае Кубы, Венесуэлы, Мьянмы и Туркменистана. Это белорусская особенность", - отмечает немецкий историк и политолог Александр Фридман
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