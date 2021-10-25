



Тех, кто все-таки рискнет отправиться в Беларусь, МИД особо предостерегает от ношения одежды бело-красного цвета, поскольку «данная комбинация может иметь в Беларуси очень нежелательные последствия».





"Любопытно в этой связи сравнить рекомендации отправляющимся в Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Мьянму, Туркменистан или в Северную Корею. В последнем случае путешествующие столкнутся с особенно большим количеством ограничений и предостережений, но касаются они прежде всего информационной продукции и общения с местными жителями.



