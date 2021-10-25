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Столица Судана полностью блокирована армией, в правительстве страны массовые аресты

Столица Судана Хартум в утренние часы понедельника полностью блокирована армией.

Столица Судана полностью блокирована армией, в правительстве страны массовые аресты
Фото АР

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Asharq, все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.

Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала Al Arabiya, крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад.

Тем временем поступает информация, что на улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил "противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране". Протестующие жгут покрышки.

Несколько часов назад после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника. Поступает также информация об аресте многих лидеров политических партий.

В ближайшие часы ожидается заявление аль-Бурхана. По данным источников Al Arabiya, он объявит о введении в Судане чрезвычайного положения и приостановке действия конституционной декларации. Она была подписана 17 августа 2019 года Военным советом и оппозиционным альянсом "За свободу и перемены" и считается основной законодательной базой на переходный период в три года и три месяца В документе прописаны структура основных органов власти в стране и принципы взаимодействия между ними.

В конце сентября в Судане произошла неудачная попытка госпереворота.
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