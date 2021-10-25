– Почему ведущие СТВ позволяют себе хамство в адрес сначала российских коллег, а теперь и самого Путина? Мол, наш-то не такой, вируса не боится, в бункер не залазит и ботоксом не колется, – пишет Артем Шрайбман. – Кажется, тут нет никакой команды от Лукашенко или его администрации. Это низовое рвение самих пропагандистов, которые очень чутко улавливают те струнки у босса, на которых надо поиграть. Ведь по сути только для него как для зрителя и работают.





Мочить тех, кто критикует Лукашенко, даже если это еще до недавнего времени свой, идейно близкий главред Комсомолки Сунгоркин, – святое дело. Тут никогда особо на регалии не смотрели. Доставалось и Медведеву, и Кудрину, и Соловьеву с Песковым.





Покуситься на Путина, причем сразу с козырей про ботоксы и бункеры, это конечно новый уровень. Сами быстро почувствовали, что потеряли берега, и начали откручивать, мол, мы про Байдена так шутили, а вы что, на Путина подумали? Ну так это вы значит плохие, а не мы.





Думаю, дело тут в том, что красной нитью через весь белорусский особый путь содействия ковиду и пропаганду вокруг этого проходил тезис о том, что наш Первый – смелый, а ваши, включая российскую власть, паникеры и слабаки.





Мы намордников не носим, парады на 9 мая, в отличие от некоторых, не отменяем, карантины не вводим, границу на въезд держим открытой. Еще полтора года назад Лукашенко подшучивал, что надо Москву забором огородить, чтобы российское правительство не заболело не дай бог.





Почему-то ему важно выделиться именно на фоне российской власти. Может, это работа на российский глубинный электорат убежденных ковид-диссидентов, то есть людей, идейно близких Лукашенко.





А поскольку у него недавно случился новый всплеск борьбы с борьбой с ковидом, верным бойцам с СТВ было важно поддержать его эмоцию. Да, батя, ты настоящий мужик, ты и в инфекционке маску приспустить не боишься. Тебе ни прятаться не надо, ни щеки подкалывать. Оттого иногда и выглядишь уставшим, что о народе думаешь.





Даже если бы эти пассажи вызвали международный скандал и задели бы лично Путина, это не отменило бы того простого факта, что Пустовой отлично сделал ту работу, на которую он нанят. У меня нет ни капли сомнения, что Лукашенко было дико приятно услышать этот спич.