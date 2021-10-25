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Такая же судьба ждёт и белорусов? США признали россиян «бездомной национальностью». Что это значит?

Государственный департамент США внес россиян, которые хотят оформить визу в США, в категорию граждан «бездомных национальностей», говорится в специальном документе Госдепа, который содержит инструкции для заявителей на визу.


К «бездомным национальностям» (Homeless Nationalities) американские власти относят людей из тех стран, в которых у Штатов нет своего консульского представительства, или из тех, где сложилась нестабильная политическая обстановка, из-за которой дипломаты США не могут выполнять свои функции. В американском перечне «бездомных», кроме России, находятся: Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Документ дает инструкцию для россиян – в случае запроса американской визы, им следует обратится в посольство США в Варшаве (Польша).

Напомним, пишет Телеграф,что ранее Россия отнесла США к списку «недружественных стран» и ограничила работу американских консульств – им запретили нанимать на работу граждан РФ.

После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и больше не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульства США в других странах.

Белорусов тоже признают «бездомными»?

Напомним, что у США и властей Беларуси отношения тоже далеки от даже такого слова как «хорошие».  Так, в отношениях Беларуси и США 11 октября случился очередной виток напряженности. МИД Беларуси объявил о закрытии генерального консульства Республики в Нью-Йорке. Белорусские дипломаты пояснили такое решение требованием США.

Впрочем, совсем недавно, в августе 2021 года, власти Беларуси потребовали от США сократить персонал посольства в Минске до 5 человек. А ещё отказали сравнительно недавно назначенному послу Джулли Фишер прибыть в Минск.

Сколько должно остаться в Беларуси американских дипломатов, чтобы США перестали выдавать визы белорусам и стали их отправлять в Варшаву, вопрос уже не из мира фантазий.
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