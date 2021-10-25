







Как заявил Пустовой, Лукашенко "единственный президент, который не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференций". Также, по его словам, в Беларуси "обошлось без локдаунов, без бездумного карантина". В ещё одной реплике о Лукашенко Пустовой отметил, что у белорусского авторитарного лидера "бессонные ночи и переживания отражались на лице. Ботоксом не пользуется".





Фамилий тех, с кем сравнивается Лукашенко, Пустовой не назвал.





Упоминания "бункера" и "ботокса" нередко звучат в высказываниях российских оппозиционеров о президенте России Владимире Путине, отмечает Радио Свобода. В периоды обострения ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в России – такие как сейчас – Путин почти не проводит публичных мероприятий, однако проводит совещания посредством телеконференций. Кабинет без окон, в котором находится Путин, при этом сравнивают с бункером. О ботоксе, уколы которого используются для косметических процедур, говоря о Путине, ещё 10 лет назад упоминал, например, Алексей Навальный. В Кремле не подтверждали и не отрицали использование Путиным ботокса.





Однако, как позже заявил Евгений Пустовой, Владимира Путина он в виду не имел. По его словам, "ботокс " был отсылкой к президенту США Джо Байдену: "Помните, � �гда была предвыборная гонка в США, Трамп сказал Байдену: зачем вы себя ботоксом накачали и маску потом надели – красоту прячете?" (точно таких слов Трамп, по всей видимости, не говорил, однако действительно утверждал, что Байден якобы сделал пластическую операцию). Белорусский журналист также сказал, что считает Путина "красавчиком" и выступает за союз с Россией.