Немецкие неонацисты шли на границу с Польшей, чтобы "останавливать мигрантов"
В ночь на 24 октября полиция ФРГ провела операцию против неонацистов, которые отправились на границу Германии с Польшей. Радикалы из организации "Третий путь", вооружённые дубинками и мачете, хотели "останавливать мигрантов".
Неонацисты / DW
Группу из 50 ультраправых задержали недалеко от границы в районе города Губен (федеральная земля Бранденбург). Во время досмотра у них были найдены перцовые баллончики, мачете, дубинки, пишет Еврорадио. Ранее "Третий путь" призывал "организовываться" с целью не допустить в Германию мигрантов, которые пытаются попасть туда из Беларуси через территорию Польши.
Накануне в центре Губена прошла акция в поддержу беженцев. В ней приняли участие около 120 человек.
Мигратны стремятся в Германию / DW
Наплыв мигрантов из стран Азии и Африки, которые попадают туда с территории Беларуси через Польшу, Литву и Латвию, отмечается в Германии с мая 2021 года. К настоящему времени их число превысило четыре тысячи.
18 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко руководителем государственной сети контрабанды нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Маас предложил ввести санкции в отношении авиаперевозчиков, которые зарабатывают на транзите мигрантов в Беларусь.
08:37 25/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение