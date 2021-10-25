Неонацисты / DW









Группу из 50 ультраправых задержали недалеко от границы в районе города Губен (федеральная земля Бранденбург). Во время досмотра у них были найдены перцовые баллончики, мачете, дубинки, пишет Еврорадио. Ранее "Третий путь" призывал "организовываться" с целью не допустить в Германию мигрантов, которые пытаются попасть туда из Беларуси через территорию Польши.





Накануне в центре Губена прошла акция в поддержу беженцев. В ней приняли участие около 120 человек.





Мигратны стремятся в Германию / DW





Наплыв мигрантов из стран Азии и Африки, которые попадают туда с территории Беларуси через Польшу, Литву и Латвию, отмечается в Германии с мая 2021 года. К настоящему времени их число превысило четыре тысячи.





18 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко руководителем государственной сети контрабанды нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Маас предложил ввести санкции в отношении авиаперевозчиков, которые зарабатывают на транзите мигрантов в Беларусь.