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Немецкие неонацисты шли на границу с Польшей, чтобы "останавливать мигрантов"

В ночь на 24 октября полиция ФРГ провела операцию против неонацистов, которые отправились на границу Германии с Польшей. Радикалы из организации "Третий путь", вооружённые дубинками и мачете, хотели "останавливать мигрантов".

Неонацисты / DW


Группу из 50 ультраправых задержали недалеко от границы в районе города Губен (федеральная земля Бранденбург). Во время досмотра у них были найдены перцовые баллончики, мачете, дубинки, пишет Еврорадио. Ранее "Третий путь" призывал "организовываться" с целью не допустить в Германию мигрантов, которые пытаются попасть туда из Беларуси через территорию Польши. 

Накануне в центре Губена прошла акция в поддержу беженцев. В ней приняли участие около 120 человек.

Мигратны стремятся в Германию / DW

Наплыв мигрантов из стран Азии и Африки, которые попадают туда с территории Беларуси через Польшу, Литву и Латвию, отмечается в Германии с мая 2021 года. К настоящему времени их число превысило четыре тысячи.

18 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко руководителем государственной сети контрабанды нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Маас предложил ввести санкции в отношении авиаперевозчиков, которые зарабатывают на транзите мигрантов в Беларусь.
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