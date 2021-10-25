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Премьер-министра Судана поместили под домашний арест

В Судане военные задержали и пометили под домашний арест премьер-министра страны Адбаллу Хамдука. Также задержаны губернатор Хартума и другие правительственные чиновники, в том числе министры.



Как пишет Reform.by со ссылкой на телеканал Al Hadath, в стране есть проблемы с интернетом и телефонной связью. В столице страны перекрыты дороги и мосты. Между тем сторонники гражданского правительства вышли на улицы в знак протеста. В социальных сетях распространяются призывы к защите гражданского правительства.

В апреле 2019 года военные уже взяли власть в Судане на фоне протестов населения против президента Омара аль-Башира. Впоследствии власть была передана гражданскому правительству. В сентября 2021 года в стране произошла попытка военного переворота.
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