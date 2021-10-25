Фото: Ryanair









Сегодня не ожидается предварительных или окончательных выводов.





Напомним, пишет Reform.by, ранее промежуточный доклад планировали рассмотреть 13 сентября, но этого не произошло. Позднее была названа новая дата.





Рейс Ryanair Афины-Вильнюс в конце мая вынужденно сел в Минске после ложного сообщения об опасности. После посадки в аэропорту беларусской столице были задержаны Роман Протасевич и Софья Сапега. Они стали фигурантами уголовных дел. Посадка самолета вызвала резкую реакцию в Евросоюзе. В отношении Беларуси были введены санкции. Для отечественных перевозчиков было закрыто небо ЕС, а также некоторых других стран. Европейские компании стали облетать Беларусь.





В августе представители группы ICAO по расследованию инцидента с рейсом Ryanair Афины-Минск посетили Беларусь. С ними встретился министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций. Группа ICAO планировала посетить белорусские авиационные организации, встретиться с персоналом. Сикорский заявил, что специалисты ICAO отказались общаться с Романом Протасевичем. Сообщалось,