+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ICAO должна рассмотреть доклад об инциденте с Ryanair

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) должен сегодня рассмотреть промежуточный доклад об инциденте с самолетом Ryanair. Дата заседания 25 октября называлась в середине месяца.

Фото: Ryanair


Сегодня не ожидается предварительных или окончательных выводов.

Напомним, пишет Reform.by, ранее промежуточный доклад планировали рассмотреть 13 сентября, но этого не произошло. Позднее была названа новая дата.

Рейс Ryanair Афины-Вильнюс в конце мая вынужденно сел в Минске после ложного сообщения об опасности. После посадки в аэропорту беларусской столице были задержаны Роман Протасевич и Софья Сапега. Они стали фигурантами уголовных дел. Посадка самолета вызвала резкую реакцию в Евросоюзе. В отношении Беларуси были введены санкции. Для отечественных перевозчиков было закрыто небо ЕС, а также некоторых других стран. Европейские компании стали облетать Беларусь.

В августе представители группы ICAO по расследованию инцидента с рейсом Ryanair Афины-Минск посетили Беларусь. С ними встретился министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций. Группа ICAO планировала посетить белорусские авиационные организации, встретиться с персоналом. Сикорский заявил, что специалисты ICAO отказались общаться с Романом Протасевичем. Сообщалось,
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]