Папа Римский призывает саммит G20 признать неравенство в доступе к медицине
Для выхода мира из пандемии коронавируса лидеры "Большой двадцатки" (G20) должны признать "существующую асимметрию" между развитыми и развивающимися странами в доступе к медицине.
По словам понтифика, это должно быть сделано на саммите G20, который пройдет в этом году в Риме.
Папа Франциск высказал пожелание, чтобы саммит уделил внимание уменьшению напряжения на глобальном уровне перед лицом эскалации насилия.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.
Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году состоится 30–31 октября.
07:28 25/10/2021
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