







Об этом завил папа римский Франциск 23 октября, пишет Гордон со ссылкой на сайт VaticanNews.





По словам понтифика, это должно быть сделано на саммите G20, который пройдет в этом году в Риме.





Папа Франциск высказал пожелание, чтобы саммит уделил внимание уменьшению напряжения на глобальном уровне перед лицом эскалации насилия.





В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.





Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году состоится 30–31 октября.



