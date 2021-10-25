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Папа Римский призывает саммит G20 признать неравенство в доступе к медицине

Для выхода мира из пандемии коронавируса лидеры "Большой двадцатки" (G20) должны признать "существующую асимметрию" между развитыми и развивающимися странами в доступе к медицине.



Об этом завил папа римский Франциск 23 октября, пишет Гордон со ссылкой на сайт VaticanNews.

По словам понтифика, это должно быть сделано на саммите G20, который пройдет в этом году в Риме.

Папа Франциск высказал пожелание, чтобы саммит уделил внимание уменьшению напряжения на глобальном уровне перед лицом эскалации насилия.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году состоится 30–31 октября.
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