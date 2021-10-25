Путин дистанционно примет участие в саммите «мировой двадцатки»
Президент России Владимир Путин в удаленном формате поучаствует в саммите G20, который пройдет в Риме в конце октября.
Источник фото: РБК
Детали саммита, к которому присоединится и российский лидер, пока неизвестны. Как отмечают эксперты и политологи, благодаря дистанционному формату появится возможность для встречи Путина с президентом США Джо Байденом.
Саммит «мировой двадцатки» пройдет в Риме с 30 по 31 октября. Италия на правах председателя G20 готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.
07:10 25/10/2021
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