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Об этом пишет Политринг со ссылкой на телеканал «Россия-1».





Детали саммита, к которому присоединится и российский лидер, пока неизвестны. Как отмечают эксперты и политологи, благодаря дистанционному формату появится возможность для встречи Путина с президентом США Джо Байденом.

Саммит «мировой двадцатки» пройдет в Риме с 30 по 31 октября. Италия на правах председателя G20 готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.