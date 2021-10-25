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Путин дистанционно примет участие в саммите «мировой двадцатки»

Президент России Владимир Путин в удаленном формате поучаствует в саммите G20, который пройдет в Риме в конце октября.

Источник фото: РБК

Об этом пишет Политринг со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Детали саммита, к которому присоединится и российский лидер, пока неизвестны. Как отмечают эксперты и политологи, благодаря дистанционному формату появится возможность для встречи Путина с президентом США Джо Байденом.
Саммит «мировой двадцатки» пройдет в Риме с 30 по 31 октября. Италия на правах председателя G20 готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.
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