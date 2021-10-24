Он сравнил происходящее с Купаловским театром с ситуацией 40-х, во время немецкой оккупации.





«В ­1941-м труппа разделилась на две части: одна была в эвакуации в Томске, вторая ставила спектакли в Минске для врагов. Но после войны две трупы соединились. Даже в непростые военные годы возможность примириться нашлась. Сейчас она, вероятно, тоже остается. Конечно, больно смотреть на осиротевшее здание Купаловского театра после массового увольнения актеров. Уверен, что разрушил столетнюю историю театра Латушко. Он вывел актеров на улицу и бросил их на произвол судьбы. Он должен был уговорить актеров остаться: они служат вечности, а не ежесекундному мгновению. Артисты, они ведь как дети, и использовать их для удовлетворения своего тщеславия — это политическая педофилия. Я про Латушко», — заявил Давыдько.





Он также выразил надежду, что новая история театра будет счастливой и удачной, пишет reform.by





Напомним, большинство артистов и все режиссеры Купаловского уволились из театра летом прошлого года в знак протеста против действий властей Беларуси и увольнения директора театра Павла Латушко, высказавшегося в поддержку протестующих. В труппе осталось лишь несколько человек, в том числе и Ольга Нефедова, сменилось руководство. Фактически театр приостановил работу. За сезон был подготовлен лишь спектакль «Паўлінка»: Нефедова выступила режиссером и подготовила классическую постановку Литвинова. Премьера была оценена театральными критиками негативно. Сейчас в репертуаре театра есть также спектакли «Вечар», «Жаніцьба» и «Чорная Панна Нясвіжа». В театре неоднократно проводились кастинги для набора актеров.