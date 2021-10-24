Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бредом и провокацией заявление адвоката Николоза Гварамии, что власти якобы готовят ликвидацию его подзащитного Михеила Саакашвили в тюремной больнице.





«Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления», — заявил в воскресенье, 24 октября, Гарибашвили, которого цитирует Интерфакс-Украина.





Он добавил, что врачи ведут полный контроль за состоянием здоровья Саакашвили, соответственно «заявление бывшего прокурора Гварамия (во время правления Саакашвили Гварамия занимал должности министра юстиции и заместителя генерального прокурора) является очередной попыткой поставить театрализованное представление, которое завершится крахом», — сказал Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что в случае необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу, а не в городскую клинику, так как ни для одного заключенного в Грузии исключений не будет, пишет Телеграф.





Ранее в воскресенье, 24 октября, адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Гварамия заявил, что в тюремной больнице, куда хотят перевести политика, его ликвидируют. Для этого, по его словам, планируют имитированный бунт.