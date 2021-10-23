Канцлер Германии Ангела Меркель еще в 2001 году во время выступления Владимира Путина в бундестаге поняла, что у нее с российским президентом есть «серьезные разногласия». Об этом она рассказала в интервью газете Suddeutsche Zeitung.





«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», — отметила Меркель (цитата по ТАСС).





Через четыре года после того выступления она вступила в должность канцлера Германии. По словам Меркель, на тот момент она «и представить не могла», что произойдет «аннексия Крыма», а на востоке Украины, вблизи ЕС, «дойдет до таких военных столкновений».





Путин выступил в бундестаге 25 сентября 2001 года. Основную часть своей речи он произнес на немецком языке. Тогда президент заявил о необходимости развития отношений России и Европы, хорошо скоординированной борьбы с терроризмом и потенциале российско-германского взаимодействия, пишет РБК.





В октябре, в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели, Путин заявил, что слова о том, что Меркель «ни в чем Россию не винит», — это «большое преувеличение. «У нас очень много разницы в подходах ко многим вопросам и проблемам», — отметил он.





В то же время президент добавил, что к строительству «Северного потока-2» эти различия отношения не имели. «Что касается «Северного потока-2», вы правы, она никогда не винила, потому что и она, и я исходили из того, что это чисто экономический проект, не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта», — сказал Путин.





20 августа Меркель посетила Москву с последним визитом в качестве канцлера Германии. Российский президент поприветствовал Меркель фразой на немецком языке Guten Tag («Добрый день») и подарил ей букет цветов. Переговоры продлились три часа. «Несмотря на то что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом», — отметила канцлер.







