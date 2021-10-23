+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Меркель заявила о наличии серьезных разногласий с Путиным еще в 2001 году

По словам Меркель, когда она вступила в должность канцлера, то не могла представить, что Крым будет «аннексирован», а на востоке Украины дойдет до «военных столкновений»

Канцлер Германии Ангела Меркель еще в 2001 году во время выступления Владимира Путина в бундестаге поняла, что у нее с российским президентом есть «серьезные разногласия». Об этом она рассказала в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», — отметила Меркель (цитата по ТАСС).

Через четыре года после того выступления она вступила в должность канцлера Германии. По словам Меркель, на тот момент она «и представить не могла», что произойдет «аннексия Крыма», а на востоке Украины, вблизи ЕС, «дойдет до таких военных столкновений».

Путин выступил в бундестаге 25 сентября 2001 года. Основную часть своей речи он произнес на немецком языке. Тогда президент заявил о необходимости развития отношений России и Европы, хорошо скоординированной борьбы с терроризмом и потенциале российско-германского взаимодействия, пишет РБК.

В октябре, в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели, Путин заявил, что слова о том, что Меркель «ни в чем Россию не винит», — это «большое преувеличение. «У нас очень много разницы в подходах ко многим вопросам и проблемам», — отметил он.

В то же время президент добавил, что к строительству «Северного потока-2» эти различия отношения не имели. «Что касается «Северного потока-2», вы правы, она никогда не винила, потому что и она, и я исходили из того, что это чисто экономический проект, не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта», — сказал Путин.

20 августа Меркель посетила Москву с последним визитом в качестве канцлера Германии. Российский президент поприветствовал Меркель фразой на немецком языке Guten Tag («Добрый день») и подарил ей букет цветов. Переговоры продлились три часа. «Несмотря на то что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом», — отметила канцлер.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]