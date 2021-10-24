+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кремль не может помешать сближению Украины и НАТО

Дмитрий Песков признал, что РФ не может помешать сближению Украины и НАТО В Кремле признали, что не могут остановить сближение Украины с НАТО, но собираются "минимизировать последствия этого".

В Кремле признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. Но должна минимизировать последствия этого процесса для себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов, передает в воскресенье, 24 октября, РИА Новости.


"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - заявил он.

При этом Песков не уточнил, что именно в РФ планируют сделать в этом случае.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что возможное вступление Украины в НАТО станет наихудшим сценарием для национальных интересов России. Это может подтолкнуть Москву к активным мерам для защиты собственной безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Пескову, что худший сценарий уже состоялся.
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]