В Кремле признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. Но должна минимизировать последствия этого процесса для себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов, передает в воскресенье, 24 октября, РИА Новости.









"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - заявил он.





При этом Песков не уточнил, что именно в РФ планируют сделать в этом случае.





Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что возможное вступление Украины в НАТО станет наихудшим сценарием для национальных интересов России. Это может подтолкнуть Москву к активным мерам для защиты собственной безопасности.





В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Пескову, что худший сценарий уже состоялся.