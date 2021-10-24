Добыча полезных ископаемых: оппозиция Зимбабве считает, что из-за Беларуси и Китая в стране низкие пенсии

В Зимбабве люди обвиняют в низких пенсиях Китай и Беларусь. Оппозиция выводит своих сторонников на протесты против президента Эммерсона Мнангагвы из-за того, что в интересах этих стран в Зимбабве сворачивается земельная реформа.