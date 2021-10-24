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Добыча полезных ископаемых: оппозиция Зимбабве считает, что из-за Беларуси и Китая в стране низкие пенсии

В Зимбабве люди обвиняют в низких пенсиях Китай и Беларусь. Оппозиция выводит своих сторонников на протесты против президента Эммерсона Мнангагвы из-за того, что в интересах этих стран в Зимбабве сворачивается земельная реформа.

Китай и Беларусь занимаются в Зимбабве добычей полезных ископаемых. Курирует “африканское направление” Виктор Шейман, давний соратник Александра Лукашенко. А бенефициаром этого только на первый взгляд государственного предприятия является оффшор на Сейшелах, которым владеют бизнесмен Александр Зингман и сын Виктора Шеймана Сергей, пишет euroradio.fm
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