"Кто ему мешает есть? Почему он голодает? Я хочу сказать всем, что осужденный Саакашвили никогда не будет привилегированным", - цитирует его Sputnik Грузия.





Глава грузинского правительства подчеркнул, что в грузинских тюрьмах содержатся несколько тысяч заключенных, о них тоже нужно заботиться: "Осужденный Саакашвили ничем не отличается, за исключением того, что он совершил гораздо более серьезные преступления перед нашей страной".



