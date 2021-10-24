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Почему НТВ атаковал Лукашенко?

Эксперты пришли к выводу, что правитель Беларуси слишком дорого обходится России и создает для нее лишние проблемы.

Москва послала сигнал белорусскому правителю, который затягивает выполнение обещаний.

На неделе в программе «Место встречи» на НТВ много внимания уделили действиям Александра Лукашенко. Причем правителя Беларуси жестко раскритиковали, пишет издание Салiдарнасць.

Лукашенко обвинили и в инспирировании кризиса с нелегальными мигрантами на границах с Евросоюзом, и в проведении политических репрессий внутри страны.

Приглашенные эксперты пришли к выводу, что правитель Беларуси слишком дорого обходится России и создает для нее лишние проблемы.

Белорусский эксперт Егор Лебедок в интервью каналу BalaganOFF отметил, что пока еще «легкие укусы» со стороны «российской пропаганды» не случайны.

До анонсированного подписания пакета из 28 союзных программ по углублению интеграции 4 ноября остается меньше двух недель, но Лукашенко «пытается всё спустить на тормозах».

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что стороны пока не готовы подписать документы.

Лебедок напомнил, что несмотря на обещание никто так и не увидел содержание союзных программ, «выложили только жалкие тезисы».

Эксперт обратил внимание, что президент России не прилетел на недавний саммит СНГ и ЕАЭС в Минск: «Путин не приедет в Беларусь пока у него не будет какой-то победы – хотя бы мелкой. Подписание интеграционных карт стало бы победой, которую он мог бы отпраздновать. Для россиян важна формализация договоренностей».

Тем временем Лукашенко тормозит не только подписание союзных программ, но и конституционную реформу, проведение которой он обещал Москве. Хотя референдум по ней должен состояться уже в феврале.

Лебедок объяснил позицию правителя Беларуси: «Лукашенко нет смысла продавать интеграционные карты и референдум одновременно. Он пытается оттянуть, надеясь, что что-то случится – может в России начнутся какие-то проблемы».
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