В Минске арестовали журналиста Геннадия Можейко, представительство «Комсомольской правды» было закрыто. Владимир Путин, несмотря на анонс, так и не приехал в Беларусь на саммит лидеров стран ЕАЭС И СНГ. Сергей Лавров приехал на заседание Совета министров иностранных дел СНГ, но встречи с Александром Лукашенко у него не было.





По данным «Коммерсанта» пакет из 28 дорожных карт по углублению интеграции 4 ноября могут и не подписать.





UDF поинтересовался у экспертов: что происходит в отношениях между властями двух стран?

«Режимы легко приносят в жертву любые права граждан»

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF отметил, что отношения двух стран существенно не изменились.





«Такие эпизоды как с «Комсомольской правдой» случаются регулярно, но что касается конфликтов насчет медиа, прав граждан в широком смысле, на характер отношений между двумя странами они в целом не влияют. Авторитарные режимы связаны более сущностными интересами и легко приносят в жертву любые права граждан», – сказал Егоров.









По его мнению, отношения между Лукашенко и Путиным скорее осложняет нежелание белорусских властей двигаться по пути интеграции и мягкий саботаж с их стороны принятых решений.





Какое значение для двусторонних отношений имеет проведение конституционного референдума в Беларуси?





«Считается, что на конституционной реформе настаивала Россия. То, что ее представители говорили о ней, свидетельствует, что реформа имеет для Москвы какое-то значение. Пока белорусские власти делают вид, что намерены провести референдум и исполнить договоренности. Хотя до конца непонятно, каким будет содержание реформы, в высказываниях Лукашенко появляются нотки сомнения, что разработанный вариант является приемлемым», – отметил Егоров.









Что в Москве хотят увидеть в результате конституционной реформы?





«Ясные перспективы, как пройдет транзит власти и новую систему, которая позволит России оказывать большее влияние на внутреннюю политику Беларуси. В предложенном варианте Конституции полномочия парламента расширяются. Однако поскольку проект не завершен, неясен статус Всебелорусского народного собрания, непонятна будущая роль Лукашенко, то россиянам сложно понять, насколько учтены их интересы расширения политического влияния в Беларуси», – считает Егоров.

«Пророссийская партия станет золотой акцией»





Аналитик Украинского института будущего. Игорь Тышкевич в комментарии UDF отметил, что отношения Беларуси и России остаются неизменными.





«Отношения скорее не дружеские, а рабочие. Давление России продолжается. По традиции, когда Минск начинает тянуть время, Москва начинает посылать предупреждающие сигналы о возможном изменении своей политики. На фоне политического кризиса в Беларуси Москва добивается выгодного ей изменения Конституции, входа в белорусскую экономику и военную сферу. Официальный Минск местами идет на встречу, местами тянет время. И вопрос здесь не в патриотизме, просто Лукашенко не хочет делиться властью», – сказал Тышкевич.









Предупреждающими сигналами со стороны России он считает, в том числе, цикл материалов в РБК и «Коммерсанте» о скрытом белорусском экспорте, заявление «Транснефти» о возможной приостановке работы дочернего предприятия в Беларуси, отсутствие подписанного соглашения о цене на газ на 2022 год (хотя устно анонсировано, что она сохранится на текущем уровне).





Допускает ли аналитик вероятность того, что 4 ноября пакет из 28 дорожных карт по углублению интеграции подписан не будет?





«Что-то подписать Лукашенко и Путин обязаны. Если после трех лет переговоров они не подпишут финальные документы, то возникнет вопрос об эффективности первых лиц. В автократиях считается, что находящийся на вершине пирамиды власти человек не может ошибаться. В демократических системах руководитель государства может выйти и сказать: не получилось. А авторитарных – нет. Как только Акела промахнется, лояльность со стороны подчиненных начнет снижаться. Это станет имиджевым ударом по Путину и частично по Лукашенко. Так что пусть даже что-то декларативное, но подписать документы они обязаны. Вопрос в том, сколько там будет конкретики», – считает Тышкевич.





По его мнению, для России «критически важно» изменение белорусской политической системы, где при монополии Лукашенко нет зарегистрированной пророссийской силы. Тышкевич описал один из сценариев, как она может использоваться – при возросшей роли парламента.





«Когда общество расколото, то маловероятно, что власть заполучит одна политическая сила. Встанет вопрос о создании коалиции в парламенте, а при ситуации, когда не будет большинства ни у условно сторонников демократии, ни у сторонников Лукашенко, пророссийская партия станет золотой акцией для кого-то из них. Таким образом она сможет влиять на политическую жизнь в стране», – сказал Тышкевич.









Он также напомнил, как попытки российского посла Бабича выйти на чиновников среднего звена, наладить с ними контакты сильно раздражало белорусские власти.





«Но совсем другое дело, когда на такие встречи придет не представитель иностранного государства, а руководитель парламентской фракции. Через эти контакты Россия сможет создать прослойку лояльных себе руководителей. Лет через пять Москва получит возможность свободной замены или выбора выгодных себе исполнителей в белорусском политическом поле», – считает Тышкевич.



