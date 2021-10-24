"По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится его (Саакашвили - ИФ) ликвидацией", - заявил Гварамия.





Он сообщил, что располагает информацией о том, что "в тюремную больницу уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится".

Адвокат призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за ситуацией вокруг Саакашвили.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.