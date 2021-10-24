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Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что с цветом своей одежды порой связывала определенные политические сигналы, и отметила, что для нее после ухода с поста главы правительства "начинается новое время".

"Иногда", - сказала Меркель в опубликованном в субботу интервью газете Suddeutsche Zeitung, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Она заметила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи. "Ее отвозят в места сбора поддержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей", - сообщила Меркель.





Канцлер также объяснила, почему всегда избегала словосочетания "миграционный кризис". "Да, это верно. Я в принципе избегаю этого слова [в немецком языке это одно слово], поскольку беженец для меня - не кризис, но человек", - подчеркнула она. Меркель указала на то, что, по ее мнению, ошибки, совершенные в связи с притоком нелегальных мигрантов, "были сделаны задолго до осени 2015 года [пика миграционного кризиса]".





"Было всегда ясно, что имели место пункты, к которым я не имею отношения", - добавила Меркель, с именем которой подчас связывают наплыв беженцев в ФРГ. "Все, что я делала, я делала с расчетом того, что было необходимо", - отметила она.





Меркель посетовала, что "политический климат в стране стал суровее". "Когда я стала канцлером, еще не было смартфонов. Facebook существовал год, а Twitter был создан годом позже. Мы живем в совершенном изменившемся медийном мире, и это [изменение политического климата] также с этим связано", - считает она.





Как ожидается, новое правительство ФРГ будет сформировано в начале декабря. 26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручит Меркель и членам ее кабинета министров грамоты об окончании их полномочий.



