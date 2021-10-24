



В нем министр Нанаи Махуто сообщает одному из лидеров демсил Беларуси, что Новая Зеландия приостановила двусторонние политические (межминистерские) отношения на высоком уровне с Беларусью.





Это включает и приостановку отношений на уровне послов.

Напомним, летом страна, которая является родиной «Хоббита», ввела запрет на въезд и транзит для более чем 50 человек из Беларуси. Санкции распространяются на Александра Лукашенко, ключевых членов его администрации, представителей ЦИК, МВД и других силовых структур, п ишет gazetaby.com



