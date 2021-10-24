Делегаты четырех стран отказались слушать речь спикера Совета Федерации РФ
Делегации Польши и всех трех Балтийских стран вернулись на свои места, как только Матвиенко закончила выступление.
Делегаты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши покинули заседание Европейской конференции председателей парламентов в Афинах во время выступления спикера Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Делегации Польши и всех трех Балтийских стран вернулись на свои места, как только Матвиенко закончила свою речь.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, спикер Совета Федерации заявила, что даже не заметила, как делегаты четырех трех стран отказались слушать ее выступление.
"Если это произошло, я не знаю, какие причины. Может, руки надо было кому-то помыть", - отметила Матвиенко.
Напомним, Валентина Матвиенко была избрана спикером Совета Федерации Федерального собрания РФ в 2011 году, пишет Корреспондент.
09:18 24/10/2021
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