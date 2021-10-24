Акция под названием "За единство и свободу" проходит в эти минуты в Батуми. На нее собрались несколько тысяч человек, передает Sputnik Грузия.

Выступая с трибуны, Бурджанадзе заявила, что "сейчас не время разборок и не время вспоминать обиды. Сейчас не время делиться на правых и неправых. Сейчас время единства и объединения. Без того, чтобы отложить обиды в сторону и объединиться, нам не выиграть", пишет haqqin.az





Бурджанадзе отметила, что примет участие во всех предвыборных митингах оппозиции и поддержит кандидатов "Нацдвижения" во втором туре.





Бурджанадзе была членом команды Саакашвили и вместе с ним принимала участие в "революции роз" в ноябре 2003 года. Она покинула "Нацдвижение" в 2008 году из-за разногласий с Саакашвили, а после создала оппозиционную партию "Демократическое движение – единая Грузия".



