В первой половине октября Минздрав ввел обязательный масочный режим в общественных местах и даже пригрозил штрафами за его невыполнение.





Но на совещании 19 октября Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за эти решения. Он призвал «не издеваться» над людьми.





«И маски, и защитные мероприятия, и вакцинация – это исключительно добровольное дело каждого человека», – подчеркнул руководитель страны.





В результате последовали противоречивые заявления Минздрава, из которых можно сделать следующий вывод: ношение масок теперь всего лишь рекомендуется, штрафовать за их отсутствие не будут.





Кроме того, в Беларуси вернули плановую медпомощь (но пациентам нужно сдать ПЦР-тест), а в Минске отменили обязательную вакцинацию курьеров и водителей.





UDF поинтересовался у экспертов: выиграет или проиграет Лукашенко после этих указаний относительно отношения к нему в белорусском обществе?

«Такие решения – дикость»

Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич в комментарии UDF отметил, что белорусские власти вновь решили выделиться на фоне других стран.





«Я считаю, что такие решения – дикость в ситуации, когда весь мир переживает новый скачок роста заболеваемости вирусом. Соседняя Россия объявила о неделе выходных, чтобы люди меньше заражались, а наш руководитель все делает наоборот», – сказал Богданкевич.





Согласно решению президента РФ Владимира Путина нерабочими днями станет неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Перерыв призван прервать цепочки распространения коронавируса среди населения.

Богданкевич обратил внимание, что и политики в других странах, и медики констатируют: среди заболевших ковидом немного вакцинированных, а среди тяжелобольных пациентов с прививками и вовсе минимум.





«Разве можно представить, что Лукашенко не доложили об этих фактах, что он не в курсе? Человечество побороло много болезней с помощью вакцин, ими прививают в раннем детстве. Но ему, видимо, плевать на эти факты», – считает экс-руководитель Нацбанка.





Почему Лукашенко придерживается своей прежней позиции, хотя в 2020 году она привела к падению его рейтинга?





«Думаю, Лукашенко популярность в народе, конечно, волнует, но не слишком сильно, далеко не так как это происходит в нормальных странах. Он считает, что сохранить свою власть, режим и государство в широком смысле можно только силой и насилием. Вот такое своеобразное мышление», – отметил Богданкевич.





Но ведь часть людей до решения Минздрава маски в общественных местах и транспорте не носила.





«Безусловно, в обществе при всем доверии к науке как во все времена есть часть невежественных людей. Конечно, говорить о том, что Лукашенко поддерживает 3% населения, – это утрирование. Но в этом вся суть: невежественных людей немного», – отметил Богданкевич.

«Это такая черта характера – не признавать свои ошибки»

Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF отметил, что меры, предпринятые Минздравом (за исключением возможного введения штрафов) были правильными.





«А вот заявлять, что каждый может решать сам, носить маску или нет, совершенно неверно. Как и скрывать истинное положение дел: официальным цифрам мало кто верит. Почему Лукашенко так поступает? Думаю, он рассчитывает, что его указания по отмене ограничительных мер будут приняты людьми позитивно. Иногда, к сожалению, глава государства оценивает ситуацию не очень адекватно. Здравый смысл диктует большинству, что масочный режим необходимо соблюдать», – считает Гончарик.





Сравнивания ситуацию в Беларуси и других государствах, он вновь приходит к критике действий руководства страны.





«Что, у нас какие-то исключительные условия, исключительное здравоохранение? Весь мир говорит, что ограничительные меры необходимы (и масочнемжим, и соблюдение социальной дистанции), что каждый должен думать не только о себе, но и окружающих, тый ре паче глава государства. Нельзя делать такие заявления: хочешь носи маску, хочешь нет», – отметил Гончарик.





Он сомневается, что Лукашенко в своих указаниях опирается на одобрение большинства. Кстати, в минском метрополитене заявили, что от людей пожилого возраста к ним неоднократно поступали просьбы не пускать в метро людней без масок.





Но почему Лукашенко продолжает упорствовать в вопросе отношения к коронавирусу, не учитывая мнения медиков? Гончарик считает, что здесь не стоит искать какие-то глубинные причины.





«По всей видимости, это такая черта характера – не признавать свои ошибки», – считает он.



