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Эрдоган выдворяет послов десяти стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон-грата послов десяти стран, призвавших освободить Османа Кавалу, обвиняемого турецкими властями в причастности к попытке госпереворота.

Это передает РИА Новости.

Это послы США, Франции, Германии, Канады, Финляндии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

"Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", - сказал Эрдоган, выступая в городе Эскишехир. 

Ранее агентство Anadolu сообщало, что послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии в Анкаре были вызваны в МИД Турции. Дипломатов пригласили во внешнеполитическое ведомство в связи с высказываниями, озвученными ими в соцсетях по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, обвиняемым турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, предпринятой в Турции террористической организацией FETÖ в июле 2016 года. Дипломаты призывали освободить Кавалу, заявив, что суд над ним якобы «бросает тень на демократию и верховенство права в Турции».
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