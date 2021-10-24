Как прошли учения "Боевое братство" в Таджикистане, рассказали в Минобороны
Совместные учения стран ОДКБ проходили в Таджикистане на полигонах, расположенных неподалеку от афганской границы.
Белорусский воинский контингент завершил участие в активной фазе учения "Боевое братство – 2021", проходившего на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане, сообщили в Минобороны Беларуси, пишет sputnik.by
Одновременно проводились совместные учения с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие – 2021", специальные учения разведки "Поиск – 2021" и специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон – 2021".
"Считаю, что все цели, поставленные перед нами, достигнуты. Наши военнослужащие уверенно действовали в ходе всех трех учений", - отметил по итогам маневров первый заместитель начальника Генштаба, генерал-майор Игорь Король.
В совместном учении "Взаимодействие – 2021" белорусы были задействованы в обходящих отрядах и воздушных десантах, они десантировались как парашютным, так и посадочным способом, сообщили в Минобороны.
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В учении "Эшелон" военнослужащие и техника действовали в составе сводного батальона материального обеспечения группировки КСОР и также успешно справились с задачей, а в учении "Поиск" белорусским разведчикам удалось обнаружить все объекты противника и уничтожить их совместно с военнослужащими других государств.
Замначальника Генштаба отметил важность обмена опытом с военнослужа ими других стран в ходе состоявшихся учений.
08:15 24/10/2021
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