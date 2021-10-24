



Все пять политических партий, официально действующих в стране, зарегистрировали кандидатов.

По мнению экспертов, главным кандидатом на победу на выборах остается нынешний президент 64-летний Шавкат Мирзиеев, выдвинутый самой многочисленной Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП). Он выступает за расширение сотрудничества с основными партнерами Узбекистана: Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии, а также за интеграцию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).





Еще двое кандидатов: председатель Экологической партии 46-летний Нарзулло Обломурадов и заместитель председателя старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) 60-летняя Максуда Варисова - призывают сохранять и развивать союзнические связи и стратегические отношения с Россией. Лидер «Адолат» («Справедливость») 62-летний Бахром Абдухалимов сосредоточился на проблемах внутренней политики: реформах в сфере образования и жилищных проблемах населения.





Кандидат от демпартии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») - ее председатель 46-летний Алишер Кадыров - известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Лидер национальных демократов, в частности, предлагает установить административную ответственность за неуважение к национальным обычаям и ценностям.





По уточненным данным ЦИК Узбекистана, в список избирателей включены 19,86 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков. Более 420 тысяч граждан, не имеющие возможности в день выборов находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 14 по 20 октября. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей должен составить 33%.





Граждане смогут проголосовать и за рубежом: в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. В России участки, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы.





За выборами будут следить более 64,5 тысяч местных наблюдателей и 970 международных из почти 50 стран ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов. Освещать выборы будут почти 1,7 тысячи журналистов, в том числе 233 представителя зарубежных СМИ. Безопасность на выборах будут обеспечивать сотрудники МВД, Национальной гвардии и Службы госбезопасности Узбекистана. Предварительные результаты голосования могут быть известны уже в понедельник в первой половине дня.



