ЕС вводит санкции против Минска и обвиняет Россию. Саммит Евросоюза принял заявление о введении персональных ограничительных мер в отношении руководства Беларуси в связи с так называемым миграционным кризисом. А до этого глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил о том, что ключ к решению проблемы стоит искать в Москве. В российском МИДе в ответ подвергли Запад критике за развязывание войн в Африке и на Ближнем Востоке.





Российский политолог Дмитрий Дризе считает , что действия союзника ставят Россию в неудобное положение.





- Европейский союз посчитал, что миграционный кризис намного опаснее энергетического. Ситуацию сравнивают ни больше ни меньше с 2015 годом, когда Европу в буквальном смысле захлестнул поток беженцев. Сейчас уже идет наращивание военных сил на границах. И вот принято политическое решение ввести очередной пакет самых болезненных персональных санкций против властей в Минске. Разработать меры еще предстоит, но они будут точно. Ранее ЕС сетовал, что согласия по этому поводу нет, а это пагубно влияет на решение того, как остановить миграционное вторжение из Беларуси.





В том, что санкции нужно вводить, сомнений нет. Вопрос был в том, какими они должны быть, чтобы не навредить себе. И вот теперь сообщество продемонстрировало единство, дальнейшее — это дело техники. Между тем кризис разрастается. В причастности к гибридной атаке обвинили Россию — это новый поворот в истории, хоть и вполне предсказуемый. В преддверии саммита ЕС глава МИД ФРГ Хайко Маас прямо указал на то, что Лукашенко создает государственную систему транзита нелегалов в Старый Свет.





Затем председатель польской правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский прямо заявил о руке Кремля во всех этих событиях. Политика трудно уличить в любви к России. Однако следом министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отметил, что ключ к решению миграционного кризиса нужно искать в Москве. Конечно, из этих слов прямо не вытекает, что Россия виновата. Скорее логично предположить, что нужно просить ее вмешаться и повлиять на своего союзника.





Это можно считать по-своему выходом из непростого положения — в совокупности с санкциями организовать и политическое давление.





Другой вопрос: что из этого получится? Пока кажется, что ничего. Позицию Москвы представила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая заявила, что в случившемся они виноваты исключительно сами, и нечего валить с больной головы на здоровую. Впрочем, есть очередной повод задуматься относительно практической пользы от союзнических отношений с нынешним руководством братской республики. Почему, собственно, мы должны за это отвечать?





Между тем не хочется, конечно, давать советы официальному Берлину, однако есть повод задуматься о причинах. Почему мигранты считают Германию раем, куда нужно стремиться, где можно не работать и получать пособие? Если рассуждать логически, поток нелегалов имеет все шансы значительно снизиться, если ужесточить режим приема беженцев. Так, глядишь, и повода для гибридных войн не будет.