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Врачам удалось стабилизировать состояние Саакашвили

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили накануне поздно вечером врачи провели процедуру переливания крови, и состояние его здоровья стабилизировалось, сообщил сегодня журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, пишет Интерфакс.


"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось", - сказал Кипшидзе.

Он считает, пишет Haqqin.az, что Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, так как "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и в тот же день объявил голодовку. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
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