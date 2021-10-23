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Не война, а уничтожение террористов: Зась подвел итог учений ОДКБ

В Таджикистане на полигонах расположенных неподалеку от афганской границу, прошли совместные учения стран ОДКБ.


На учениях стран ОДКБ в Таджикистане отрабатывалась не война с Афганистаном, а уничтожение террористов, заявил, подводя итоги маневров, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Государства ОДКБ выступают за мирный, процветающий Афганистан, свободный от войны, терроризма и наркотиков, где люди живут и строят свою жизнь", - особо отметил генсек ОДКБ.

По его словам, пишет Sputnik, в ходе учений были отработаны вопросы ликвидации террористических групп, которые существуют в реальности и представляют угрозу не только ОДКБ, но и непосредственно Афганистану.

 
 Станислав Зась обратил внимание, что проведенные маневры подтвердили, что взаимодействие и управление войсками и правоохранительными органами находится на высоком уровне. Военные подтвердили в ходе учений свой хороший профессиональный уровень.

Связисты первыми начали выполнять задачи на учениях ОДКБ в Таджикистане>>>
По мнению генсека ОДКБ, шестидневные учения в Таджикистане показали, что Коллективные силы оперативного реагирования являются военной основой организации, способной выполнить любые боевые задачи.

Учения начались 18 октября, в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2021".

Учения "Боевое братство" подразделяется на отдельные: "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие". Они прошли на границе с Афганистаном под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина (РФ) на полигонах "Харб-Майдон" и "Момирак".
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